Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya aday tepkisi: Birini hala bulamadılar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretleri devam ediyor. Bugün Muğla'da yapımı tamamlanan projelerin açılışına katılan Erdoğan törenin ardından muhtarlarla bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını hala açıklamamasını eleştirdi. Sert sözlerle muhalefete yüklenen Erdoğan, "Bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla tasavvur ve taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Vatandaşlarımızı seçimden seçime hatırlayanlardan olmadık, olmayız. Kimseyi ayırmadan 81 vilayetimizi dolaşıyoruz.

'Muhtar bile olamaz' manşetlerinin atıldığı karanlık günlerden milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanlığına geldik. Aslında bu manşeti atanlar muhtarları da küçümsüyor.

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 2015'ten buna 52 toplantıda 38 bin muhtarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak tahsis ettik.

Göreve geldiğimizde 97 lira olaran muhtar ödeneğini son artışla 8 bin 506 liraya çıkardık.

Uzun yıllar sonra ilk defa ülkemizde siyasi istikrarın sağlanmasıyla ekonomi büyümüş, demokrasi güçlenmiş, itibarımız artmıştır. Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, ülkemizde siyasi istikrarı zedeleyen bir adımın milletin yararına olması mümkün değildir.

Bu derme çatma yapı hala 'adayımız budur' diyemedi. Bir ara adayımız hazır dediler, sonra zarar görmesin diye açıklamıyoruz dediler, sonra erken seçim olursa açıklarız dediler ama hala bir isim duyuramadılar. 6'lı masanın bir araya gelme amacı seçimde bizimle yarışacak bir aday bulmaktı. Sözlükte ne kadar bahane varsa hepsini tükettiler ancak göğüslerini gere gere 'işte adayımız' diyecekleri birini hala bulamadılar. Çıkmışlar uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından bahsediyorlar, emir eri yapmaya çalışıyorlar. Millete sen oy ver cumhurbaşkanına ama biz yönetelim demek, milletimizin aklıyla alay etmektir.

Ayrıntılar geliyor...



