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  4. Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Narin Güran' mesajı! "Mutlaka hesap vermesini sağlayacağız

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Narin Güran' mesajı! "Mutlaka hesap vermesini sağlayacağız

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.09.2024 17:42
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 gündür aranan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran hakkında mesaj paylaştı. Narin'den gelen üzücü haberin herkesi derinden yaraladığını belirten Erdoğan, "Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız." ifadelerinde bulundu.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Narin Güran' mesajı! "Mutlaka hesap vermesini sağlayacağız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Narin Güran hakkında paylaşımda bulundu. Küçük Narin'e rahmet ailesine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.

Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık.

Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız.

Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

KÜÇÜK NARİN 19 GÜNDÜR KAYIPTI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan özel ekipler ile Narin Güran'ı bulma çalışmaları 19 gün boyunca aralıksız devam etmişti.

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Sabah saatlerinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğer Tutmaz Deresi kenarında çuval içinde bulunmuş, yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cenazenin bulunmasının ardından 21 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların jandarmadaki sorgularının devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Narin Güran
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