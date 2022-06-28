SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki NATO zirvesi öncesi Esenbooğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bu sabah ABD Başkanı Biden ile görüştüklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında yeniden bir araya gelebileceklerini belirtti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine de değinen Erdoğan, "Kuru laf istemiyoruz" diye konuştu. Yunanistan'la yaşanan gerilim sonrası zirvede Miçotakis ile görüşüp görüşmeyeceklerinin sorulması üzerine Erdoğan "Miçotakis ile ikili görüşme yapmam mümkün değil. Yunanistan ile bire bir görüşme işi bitti. O kapıyı kapattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

NATO zirvesi Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik bir dönemde gerçekleşiyor. NATO'nun güvenliği bakımından oynadığı asli rol teyit edilecek. Zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu anlamda yeni stratejik konsept kabul edilecek. Beklentimiz, ittifak anlayışının koşulsuz biçimde ortaya konulmasıdır. Terörizmle mnücadelede ayrım yapmamalarını müttefiklerimizin görmelerini bekliyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili yaklaşımımız herkesin malumudur. İkili görüşmelerde de bu konu gündemde olacak. Bugün 4'lü bir zirve gerçekleştireceğiz.

"BUNUN AKSİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

"İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaksa, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorunda. Bunun aksi düşünülemez.

Ukrayna savaşının sona ermesi için iki tarafla da temas halindeyiz. En önemli ilerleme bu konuda Mart ayında düzenlediğimiz toplantı sayesinde olmuştur. NATO'nun bu konuda bir vizyon ortaya koymasını da vurgulayacağım. Türkiye bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir.

CÜNEYT ARKIN'IN VEFATI

Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cünyet Arkın'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin ve bütün ailesine yakınlarına tüm ülkemizin sanatseverlerine özellikle şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı diliyorum.

KİRİTİK ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKAR MI?

Bu sabah sayın Biden görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın biraya gelebiliriz. Biz orta sahada top çevirmelerinden bıktık, İsveç devlet televizyonuna teröristleri çıkarıyorlar. Kuru laf istemiyoruz.

YUNAN LİDERE KAPIYI KAPATTI: O İŞ BİTTİ

Miçotakis ile ikili görüşme yapmam mümkün değil. Yunanistan ile bire bir görüşme işi bitti. O kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler, eğer çeki düzen verirlerse ondan sonra planlar yol haritamızı çizeriz.

İTTİFAK BÜNYESİNDE TERÖRİZMLE İLGİLİ DÜZENLENECEK OLAN OTURUM

Türkiye gibi gücü NATO kaybetmeyi göze alabilir mi? Bu gücünü Türkiye NATO için bugüne kadar istikrarlı bir şekilde kullanmıştır. Bu tavizsiz yürüyüşümüzü devam ettirme kararındayız."



