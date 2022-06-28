HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

28.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, "Biz orta sahada top çevirmelerinden bıktık, İsveç devlet televizyonuna teröristleri çıkarıyorlar. Kuru laf istemiyoruz." ifadelerini kullandı. "Kritik zirvede Yunan lider Miçotakis'le bir ikili görüşme olur mu?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Bire bir görüşme işi bitti. O kapıyı kapattık." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki NATO zirvesi öncesi Esenbooğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bu sabah ABD Başkanı Biden ile görüştüklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında yeniden bir araya gelebileceklerini belirtti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine de değinen Erdoğan, "Kuru laf istemiyoruz" diye konuştu. Yunanistan'la yaşanan gerilim sonrası zirvede Miçotakis ile görüşüp görüşmeyeceklerinin sorulması üzerine Erdoğan "Miçotakis ile ikili görüşme yapmam mümkün değil. Yunanistan ile bire bir görüşme işi bitti. O kapıyı kapattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

NATO zirvesi Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik bir dönemde gerçekleşiyor. NATO'nun güvenliği bakımından oynadığı asli rol teyit edilecek. Zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu anlamda yeni stratejik konsept kabul edilecek. Beklentimiz, ittifak anlayışının koşulsuz biçimde ortaya konulmasıdır. Terörizmle mnücadelede ayrım yapmamalarını müttefiklerimizin görmelerini bekliyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili yaklaşımımız herkesin malumudur. İkili görüşmelerde de bu konu gündemde olacak. Bugün 4'lü bir zirve gerçekleştireceğiz.

"BUNUN AKSİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

"İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaksa, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorunda. Bunun aksi düşünülemez.

Ukrayna savaşının sona ermesi için iki tarafla da temas halindeyiz. En önemli ilerleme bu konuda Mart ayında düzenlediğimiz toplantı sayesinde olmuştur. NATO'nun bu konuda bir vizyon ortaya koymasını da vurgulayacağım. Türkiye bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir.

CÜNEYT ARKIN'IN VEFATI

Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cünyet Arkın'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin ve bütün ailesine yakınlarına tüm ülkemizin sanatseverlerine özellikle şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı diliyorum.

KİRİTİK ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKAR MI?

Bu sabah sayın Biden görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın biraya gelebiliriz. Biz orta sahada top çevirmelerinden bıktık, İsveç devlet televizyonuna teröristleri çıkarıyorlar. Kuru laf istemiyoruz.

YUNAN LİDERE KAPIYI KAPATTI: O İŞ BİTTİ

Miçotakis ile ikili görüşme yapmam mümkün değil. Yunanistan ile bire bir görüşme işi bitti. O kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler, eğer çeki düzen verirlerse ondan sonra planlar yol haritamızı çizeriz.

İTTİFAK BÜNYESİNDE TERÖRİZMLE İLGİLİ DÜZENLENECEK OLAN OTURUM

Türkiye gibi gücü NATO kaybetmeyi göze alabilir mi? Bu gücünü Türkiye NATO için bugüne kadar istikrarlı bir şekilde kullanmıştır. Bu tavizsiz yürüyüşümüzü devam ettirme kararındayız."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cüneyt Arkın' için başsağlığı mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cüneyt Arkın' için başsağlığı mesajı
Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!
Sosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçeSosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçe
Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

İlginizi Çekebilir

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.