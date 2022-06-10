Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! 'Türkiye kapılarını sizlere sonuna kadar açmıştır'

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Birliğimizin kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Türk Konseyi 2011'de Almatı'da ilk zirve toplantısını yaparak faaliyete geçmişti. Konsey geçen yıl İstanbul'daki kararla adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi. Çalışmaların belediyelerle tabana yayılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin kuşatıcı yapısı önemlidir. Bu yapıyı Türk Devletleri Teşkilatı'nın vizyonunun erişeceği genişlikte bir işaret olarak değerlendiriyoruz.

"GİDEREK ETKİSİ ARTAN EKONOMİK KRİZLER..."

Giderek etkisi artan ekonomik krizler bu tip işbirliklerini daha da önemli hale getiriyor. Atalarımız bir elin nesi var 2 elin sesi var diyor. Bu anlayıştan hareketle teşkilatımızın derinliğini artırmak için çok daha fazla çalışmalıyız.

Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ataşe vermeye hazır olanların karşısına ancak birlikte çıkarsak başarılı olabiliriz. Anadolu'daki 1000 yıllık varlığı ve önümüzdeki sene 100. yılını dolduracak genç cumhuriyet ile Türkiye kapılarını sizlere sonuna kadar açmıştır.

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