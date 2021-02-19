Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7 ildeki kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Yıllarca köhne bir zihniye başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadı. Kamuda istihdam edilmelerini engelledi. Özel sektörde horladı, sokakta küçümsedi. Biz bu zihniyeti yıkarak, kadınlarımızın hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladık. TBMM'deki AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz yer alıyor. Kabinede iki kadın bakanımız görev yapıyor. Kadınlarımız bürokraside, yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere en yüksek istihdam oranına bizim dönemimizde ulaştı. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı. Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip bir parti olarak, kadınlarımızın nerede talebi varsa kulak verdik, çözüm için çalıştık.

'ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR'

Kendi partilerindeki, belediyelerindeki kadınlara yönelik, taciz, tecavüz, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en doğru şekilde anlatır, onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini zaten saflarımıza çekmiş oluruz. Önümüzde 2023 seçimleri var. Hayati öneme sahip dönüm noktası olan 2023'ü karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor.