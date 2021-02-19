HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama

19.02.2021 15:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7 ildeki kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Yıllarca köhne bir zihniye başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadı. Kamuda istihdam edilmelerini engelledi. Özel sektörde horladı, sokakta küçümsedi. Biz bu zihniyeti yıkarak, kadınlarımızın hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladık. TBMM'deki AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz yer alıyor. Kabinede iki kadın bakanımız görev yapıyor. Kadınlarımız bürokraside, yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere en yüksek istihdam oranına bizim dönemimizde ulaştı. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı. Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip bir parti olarak, kadınlarımızın nerede talebi varsa kulak verdik, çözüm için çalıştık.

'ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR'

Kendi partilerindeki, belediyelerindeki kadınlara yönelik, taciz, tecavüz, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en doğru şekilde anlatır, onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini zaten saflarımıza çekmiş oluruz. Önümüzde 2023 seçimleri var. Hayati öneme sahip dönüm noktası olan 2023'ü karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor.

Erkek ailenin direği ise kadın da temelidir. Batıda ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Nice mecralar ile ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın siyasetle meşgul olurken aile içindeki görevleri yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. İş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmalarını sürdürebileceklerine inanıyoruz ama bazıları sanki bunların birbirinin alternatifi olduğu gibi gösterme gayreti içinde. Bunlar Türk kadınlarını tanımıyor.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Gençlerimize en az 3, mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları mesajımızın içini boşaltmaya çalışıyor. 2020 nüfus istatistiklerimiz yayınlandı. Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
AK Parti Sözcüsü: Böyle skandal bir söz duyulmamıştırAK Parti Sözcüsü: Böyle skandal bir söz duyulmamıştır
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?

En Çok Okunan Haberler

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Gündem yaratan Gara sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Gündem yaratan Gara sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında sürpriz görüşme! İlk kez canlı yayında aktardı

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

AK Parti Sözcüsü: Böyle skandal bir söz duyulmamıştır

AK Parti Sözcüsü: Böyle skandal bir söz duyulmamıştır

Son Dakika! Fuat Oktay açıkladı: Önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde olacak

Fuat Oktay açıkladı: Önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde olacak

Son Dakika: AK Parti MKYK toplandı

Son Dakika: AK Parti MKYK toplandı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Rahatsız edici'

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Rahatsız edici'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.