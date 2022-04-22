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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrenciler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrenciler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar

22.04.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında konuşuyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrenciler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğrenciler ile İftar Programı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizim okul hayatımız Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bakımdan çalkantılı bir döneminde geçti.

Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık. Engelleri aştık, eser ve hizmet ürettik.

Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor. 45 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine giriyoruz. Sayı daha da artacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Recep Tayyip Erdoğan iftar

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