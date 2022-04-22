Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrenciler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğrenciler ile İftar Programı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizim okul hayatımız Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bakımdan çalkantılı bir döneminde geçti.

Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık. Engelleri aştık, eser ve hizmet ürettik.

Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor. 45 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine giriyoruz. Sayı daha da artacak.

Ayrıntılar geliyor...

