Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'de Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Diyarbakır'daki hain saldırı) Olay dün gece vuku buldu. İlk etapta 4 sonra şehit sayımız 7'ye yükseldi. 10 kadar yaralımız var. Allah şehitlerimize rahmet yaralılarımıza şifalar eylesin. Şehit aileleriyle görüştüm. 'Biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik, bunlar bizi yıldıramaz' diyorlar. Bu olaylar terörle mücadelemizde ciddi manada çılgınlık bunlarda söz konusu. Bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. İnanıyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işten galip gelecektir.

(Pazartesi günü yapılacak olan üçlü Suriye zirvesi) Suriye zirvesi bir süreç. Soçi'de başladı, Ankara ve Tahran'da devam etti. Soçi ve bundan sonra Ankara'da devam edeceğiz. Bu zirveyle İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. Gözetleme noktaları dahil olmak üzere buradaki gelişmeler, terör örgütleriyle verilen mücadele bu süreci devam ettireceğiz. Koalisyon güçlerinin çalışmaları var, onlarla da görüşüyoruz. Sayın Trump'ın daha önce 20 mil olarak ifade ettiği bölgedeki çalışmalarımız bizim TSK mensuplarımız ve ABD'nin mensupları görüşmeler yaptılar. Varılan bazı noktalar var. Helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak hava harekatı yürütüyorlar. PYD/YPG bunlara karşı ABD'nin tavrını önemsiyoruz. Şu ana kadar istediğimiz tavır yok.