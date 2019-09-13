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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün akşam 4 şehit ailesiyle bizzat görüştüm 'Yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik. Bunlar bizi yıldıramaz' diyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'de Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Diyarbakır'daki hain saldırı) Olay dün gece vuku buldu. İlk etapta 4 sonra şehit sayımız 7'ye yükseldi. 10 kadar yaralımız var. Allah şehitlerimize rahmet yaralılarımıza şifalar eylesin. Şehit aileleriyle görüştüm. 'Biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik, bunlar bizi yıldıramaz' diyorlar. Bu olaylar terörle mücadelemizde ciddi manada çılgınlık bunlarda söz konusu. Bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. İnanıyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işten galip gelecektir.

(Pazartesi günü yapılacak olan üçlü Suriye zirvesi) Suriye zirvesi bir süreç. Soçi'de başladı, Ankara ve Tahran'da devam etti. Soçi ve bundan sonra Ankara'da devam edeceğiz. Bu zirveyle İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. Gözetleme noktaları dahil olmak üzere buradaki gelişmeler, terör örgütleriyle verilen mücadele bu süreci devam ettireceğiz. Koalisyon güçlerinin çalışmaları var, onlarla da görüşüyoruz. Sayın Trump'ın daha önce 20 mil olarak ifade ettiği bölgedeki çalışmalarımız bizim TSK mensuplarımız ve ABD'nin mensupları görüşmeler yaptılar. Varılan bazı noktalar var. Helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak hava harekatı yürütüyorlar. PYD/YPG bunlara karşı ABD'nin tavrını önemsiyoruz. Şu ana kadar istediğimiz tavır yok.

(Diyarbakır anneleri) Annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Burada canı yanan anneler var. Evlat acısı nedir anneler iyi bilir. Bu iş serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile falan değil binlerce insan oraya gidecek. Bir yerde korku olayı da var. Şu anda STK'lar vs Diyarbakır'a gelmeye başladılar. Ben analara şunu söylüyorum, devlet olarak yanınızdayız. Süreci takip ediyoruz. Burada PKK, siyasi uzantısı HDP yapacakları varsa yaparlar. Bu işi Meclis'e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayesine prim vermeyiz. Biz zaten Gabar'da, Tendürek'te Bestler Deresi'nde yapılması gerekenleri yapıyoruz.

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