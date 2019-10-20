Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik.

Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız.

Türkiye'nin ve Türk milletinin başını daima dik tutacağız.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.

"SİGARA HARAMDIR"

Baylar bayanlar içmeyin bu sigarayı. Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi.

Elektronik sigara sigaranın elektroniği mi olur? (Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın.

Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz.

İçmeyin sigarayı, illa bir şey içecekseniz buyurun size çay.

Tek tip sigara paketi uygulamasına geçiyoruz, çekici, özendirici hiçbir unsura yer verilmeyecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

