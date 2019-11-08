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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 18:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi haftası açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Gönüllerimizin onun hasretiyle kavrulduğu böylesi mübarek bir gecede Allah’ın selamı Hazreti Muhammed Mustafa’nın ve Ehl-i Beytlerinin ve 14 asırdır hak yoldan ayrılmayan tüm müminlerin üzerine olsun diyorum. Bu kutlu gece boyunca okunan ayeti kerimelerin, yapılan duaların, kılınan namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha asırlardır ilimle, irfanla yolumuzu aydınlatan Allah dostlarını hürmetle yad ediyorum. Canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizin her birine şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"MEHMETÇİKLERİMİZE VE SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA RABBİM'DEN YARDIM NİYAZ EDİYORUM"

Rabbim şehitlerimizi cennette peygamber efendimize komşu kılsın. Mevlam bizi de şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Ve özellikle de böyle anlamlı bir gecede tabi ki Suriye’de büyük bir mücadelenin içerisinde olan gerek Mehmetçiklerimize, gerekse Suriye Milli Ordusu’na Rabbim'den yardım niyaz ediyorum.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası

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