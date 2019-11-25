Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

\u0130\u015fte Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131:\nBu \u00fcss\u00fcn kapat\u0131lmas\u0131n\u0131 talep edenler \u00fclkemizin, Katar\u2019\u0131n k\u00f6t\u00fc g\u00fcn dostu oldu\u011funu bilmeyenlerdir.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...PARTNERGizli plan sonu oldu!Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019a fahri doktora unvan\u0131 verildiAK Parti Manisa \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Salih H\u0131zl\u0131 g\u00f6revi devrald\u0131