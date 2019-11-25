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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 17:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuşuyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar’ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir.

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