Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Nuri Pakdil denince, gözümüzün önüne inancının onurunu yiğitçe taşıyabilmiş kalem ve kelam ustası bir şahsiyet gelir. Onun bu coğrafyanın insanlarına miras bıraktığı en büyük değer dilinden hiç düşürmediği Kudüs sevdası olmuştur.

Sinema ödülümüzün sahini imkansızlar içinde harika şaheserler yaratan Mesut Uçakan'dır.

Mazhar Fuat Özkan üçlüsü 40 yılı aşkın süredir müziğimizi temsil ediyorlar.

Müslüman Boşnakları alçakça katledilenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi ve maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı.

Ayrıntılar geliyor...

