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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan açıklamasında 'Libya'daki ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz' ifadelerini kullanırken İtalya Başbakanı da açıklamasında 'Ateşkes umut verici, kalıcı olmalı' dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Suriye konusu ve ikili ilişkilerimiz konularını değerlendirme fırsatımız oldu.

Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik desteklemeye devam ediyoruz.

Bu hafta sonu Berlin’de yapılacak zirve ile ilgili olarak bizler de katılma kararlılığımız var.

Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes başladı.

Heyetimiz bugün Moskova’da görüşmelerine devam ediyor.

Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum. İtalya'nın çabalarını önemli görüyoruz.

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erdoğan İtalya Başbakanı Conte

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