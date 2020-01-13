Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Suriye konusu ve ikili ilişkilerimiz konularını değerlendirme fırsatımız oldu.

Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik desteklemeye devam ediyoruz.

Bu hafta sonu Berlin’de yapılacak zirve ile ilgili olarak bizler de katılma kararlılığımız var.

Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes başladı.

Heyetimiz bugün Moskova’da görüşmelerine devam ediyor.

Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum. İtalya'nın çabalarını önemli görüyoruz.

