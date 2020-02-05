Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün, Delice’ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik.

Delice 31 Mart seçimlerinde yüzde 85,5 ile AK Parti dedi. Gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi.

Delice bu ferasetiyle 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 Mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice’ye teşekkür ediyorum.

Bu ara bol bol yurt dışı seyahatler var. Şimdi sizinle bir başka final yapıyoruz. Sizden gördüğüm bu ilgi alaka ile insan yorulur mu? Bizim yol arkadaşlığımız uzun sürecek.

Oylarıyla Cumhur İttifakı’nı zirveye taşıyan MHP’li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

