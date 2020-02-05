HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün, Delice’ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik.

Delice 31 Mart seçimlerinde yüzde 85,5 ile AK Parti dedi. Gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi.

Delice bu ferasetiyle 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 Mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice’ye teşekkür ediyorum.

Bu ara bol bol yurt dışı seyahatler var. Şimdi sizinle bir başka final yapıyoruz. Sizden gördüğüm bu ilgi alaka ile insan yorulur mu? Bizim yol arkadaşlığımız uzun sürecek.

Oylarıyla Cumhur İttifakı’nı zirveye taşıyan MHP’li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNERKöpeklerin terliklerle imtihanları!Köpeklerin terliklerle imtihanları!
Mustafa Destici: İdlib'den çıkarsak, yarın Afrin'den çıkmak zorunda kalırızMustafa Destici: İdlib'den çıkarsak, yarın Afrin'den çıkmak zorunda kalırız
Anahtar Kelimeler:
erdoğan kırıkkale Delice

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Tavuk dönercilere operasyon! Görüntüler şoke etti

Tavuk dönercilere operasyon! Görüntüler şoke etti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
İYİ Parti'den bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

Bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

CHP Grup Başkanvekili Özel'den İlker Başbuğ açıklaması

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İlker Başbuğ yanıtı

Mustafa Destici: İdlib'den çıkarsak, yarın Afrin'den çıkmak zorunda kalırız

Mustafa Destici: İdlib'den çıkarsak, yarın Afrin'den çıkmak zorunda kalırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki: Bu boru göstermeye benzemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Erdoğan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile çok sert tepki

Erdoğan'dan ırkçı Yunan vekile çok sert tepki

Bahçeli talimat verdi! MHP, 'CHP-HDP ilişkileri' raporunu açıklayacak

MHP, 'Kılıçdaroğlu raporu'nu açıklayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.