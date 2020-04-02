Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;

Belediyelerimizin, halkımızın günlük yaşamı için yaptığı yatırımlar bizim için çok önemli. Belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Salgının başlamasıyla birlikte sizlere gereken bilgilendirmeler yapılmıştır. Kamu binaları, toplu ulaşım araçları gibi yerlerin dezenfeksiyonu yapmalıyız. Cadde ve sokakların rutin temizli,k faaliyetleri konusunda daha fazla hassasiyet göstermeliyiz.

Gıda ve temizlik ürünlerinin vatandaşa ulaştırılması konusunda titiz davranmalıyız.Yaşlı ve öğrenciler başta olmak üzere evden çıkmamasını istediğiniz vatandaşlarınızın isteklerine yardımcı olmalıyız. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları asla yardım bırakmamalıyız.AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık.

Bugünler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımız ve hizmetlerimiz kalacaktır.Gelişmiş ülkelerin bile peş çoğu kriz karşısında çökerken, Türkiye hemen her alanda kendi ihtiyaçlarını giderecek seviyede olduğunu kanıtlamıştır. Pek çok ülkeye de onların yanında olduğunu gösteriyoruz.