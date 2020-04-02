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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2020 14:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin belediye başkanlarına hitap ediyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;

Belediyelerimizin, halkımızın günlük yaşamı için yaptığı yatırımlar bizim için çok önemli. Belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Salgının başlamasıyla birlikte sizlere gereken bilgilendirmeler yapılmıştır. Kamu binaları, toplu ulaşım araçları gibi yerlerin dezenfeksiyonu yapmalıyız. Cadde ve sokakların rutin temizli,k faaliyetleri konusunda daha fazla hassasiyet göstermeliyiz.

Gıda ve temizlik ürünlerinin vatandaşa ulaştırılması konusunda titiz davranmalıyız.Yaşlı ve öğrenciler başta olmak üzere evden çıkmamasını istediğiniz vatandaşlarınızın isteklerine yardımcı olmalıyız. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları asla yardım bırakmamalıyız.AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık.

Bugünler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımız ve hizmetlerimiz kalacaktır.Gelişmiş ülkelerin bile peş çoğu kriz karşısında çökerken, Türkiye hemen her alanda kendi ihtiyaçlarını giderecek seviyede olduğunu kanıtlamıştır. Pek çok ülkeye de onların yanında olduğunu gösteriyoruz.

Tedbirlerin büyük bir bölümü doğrudan dar gelirlilere destek vermeye yöneliktir. Korona salgını ile mücadele tüm siyasi partilerin, kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir. Bu hayati bir konudur. Bizler meseleye bu açıdan yaklaştık, politika ve söylemlerimizi buna göre belirledik.

Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri konusunda alınan kararları tek tek hayata geçirdik. Süreci sosyal medya ya da televizyonda ahkam kesenlere göre değil, ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre yürüttük. Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahibiz. Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz.

Milletimiz bu badirelerin üstesinden gelecek ve kısa sürede huzurlu, aydınlık günlere kavuşacağız.


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