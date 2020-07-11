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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 16:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılıyor. 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yükseği olacak olan köprü, Van - Pervari yolunu da 5 saatten 2 saate düşürüyor.

Canlı bağlantıda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Aziz Milletim, kıymetli Siirtli, Bitlisli ve Vanlı kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyenler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Köprümüzün ve yollarımızın yapıldığı yer ülkemizin en zorlu coğrafyalarından biridir. Türkiye'nin dört bir yanını kara ve demiryollarıyla, tüneller ve geçitlerle donatırken böylesine zorlu coğrafyaları ihmal etmedik.

Türkiye'nin karayolu uzunluğu iktidara geldiğimizde 6 bin 100 kilometreydi, biz bunu 27 bin 300 kilometreye taşıdık. Biliyorduk ki, yol medeniyettir, su medeniyettir ve dolayısıyla buna devam etmemiz gerekiyor. Yapımı biraz uzunca sürse de sonunda bölgemizi ve şehirlerimizi birbirine bağlayan köprümüzü tamamladık.

Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı hem kolaylaştırdık hem de 8 km kısaltarak ekonomimize katkı sağlamış oldu. Tamamen Türk mühendis ve işçilerin eseri olan köprünün malzemeleri de tamamen Türkiye'de üretilmiştir.

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