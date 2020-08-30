Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Cumhuriyetimizin Banisi Büyük Taaruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan 30 Ağustos'a da sahip çıkıyoruz. Tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülke ile bağını kopartmış zavallılardır. Türkiye Cumhuriyeti kurduğumuz en son devletimizdir.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünü savunma sanayiimizin geldiği seviyeyi gösteren böyle bir programla kutlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Zaferler bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Zafer diye bir kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz. Bize çok daha ileri eserler yakışır. Bunları da yapacak mıyız? Evet, yapacağız. Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan ülkelerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

