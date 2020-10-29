HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi" açılış programında konuştu. Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nden İstiklal Harbi'ne uzanan mücadeleyi çok iyi öğretmeliyiz. En büyük gücümüz, tarihi mirasımız" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek.

İnancımızı, değerlerimizi, kültürümüzü yok etmek için her türlü yolu denediler ama bu gayretler başarılı olamadı.

Malazgirt Zaferi'nden İstiklal Harbi'ne uzanan mücadeleyi çok iyi öğretmeliyiz.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TARİHİ MİRASIMIZ"

En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
Erdoğan-Aliyev arasında kritik görüşmeErdoğan-Aliyev arasında kritik görüşme
Scooter Martı kullanımı için yaş sınırı kaç?Scooter Martı kullanımı için yaş sınırı kaç?
En Çok Okunan Haberler
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
Diğer Haberler
Son dakika! İYİ Parti'de Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Ümit Özdağ, disipline sevk edildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fransa'daki saldırıya kınama
Kalın'dan Fransa'daki saldırıya kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Erdoğan-Aliyev arasında kritik görüşme
'Çanta' polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
'Çanta' polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir
'Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir'
Azerbaycan, Ermenistan’a ait 2 savaş uçağını düşürdü
Ermenistan’a ait 2 savaş uçağı düşürüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.