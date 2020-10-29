Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek.

İnancımızı, değerlerimizi, kültürümüzü yok etmek için her türlü yolu denediler ama bu gayretler başarılı olamadı.

Malazgirt Zaferi'nden İstiklal Harbi'ne uzanan mücadeleyi çok iyi öğretmeliyiz.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TARİHİ MİRASIMIZ"

En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir.



