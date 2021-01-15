Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

-Türkiye'nin küresel ihracattaki payı ilk defa yüzde 1'i geçti. 2020'nin son ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir.

-Salgın beraberinde zorluklar getirse de yeni fırsat pencereleri de açıyor. Salgında tüm yumurtalarını tek sepete koymanın özellikle riskini gören şirketler bu süreçte üretim ağlarını ve merkezlerini çeşitlendirmeye başladılar.

-Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları: -Tıpkı salgın döneminde olduğu gibi dünya inşallah salgın sonrasında da Türkiye'nin başarılarını konuşacak.

-Türkiye salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girecektir. Kısıtlamalar sebebiyle gerekirse yeni destekleri devreye alacağız. Salgının etkileriyle olan mücadeleyi hem makro hem mali adımlarla destekleyeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde attığımız adımların etkileri olumlu yansımaya başladı.

"YÜKSEK FAİZE KARŞIYIM"

-TL'nin değer kazandığını görüyoruz bu da borç stokunu azaltıyor. Ekonomideki gelişmelerle risk olan CDS 200 baz puan geri geldi. Büyümenin kendisi kadar istikrarı da önemsiyoruz.

-Yüksek faize karşı olduğumu söylemem boşuna değil. Bu işi yaşayarak gördük. Birçok yatırımcı, girişimci faiz yükü altında eziliyor. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum.

-Yeri geldiği zaman Türkiye'yi bir faiz cenneti haline getirmekten bahsediyoruz. Öbür yandan bankalarımız ne kadar kâr etmişler bunu konuşuyor. Tamam da sen ne kadar yatırımcı kazandırdın, bir de bunu söylesene! Ne kadar istihdam sağlıyoruz, bir de bunu konuşun!. Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım.

-Bu 4 başlık yoksa hiçbir şey. Biz bununla övüneceğiz. Şu anda dünyaya bakalım. ABD'de faiz oranı ne. Japonya'da ne? Avrupa'da eksi, İsrail'de eksi. Bütün bunlar ortadayken biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Birçok şirketimizi adeta batırmakla övünüyoruz.

-Beni dinlerler dinlemezler...Ama ben yüksek faize karşıyım.

-Faizi ne kadar aşağı çekerseniz enflasyon o kadar düşer.

