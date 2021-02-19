Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da yeni stadyumun açılışı töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



"Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler. Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik.

Atletizm pistlerin sayısını 57'ya, spor salonlarımızın sayısını 904'e yükselttik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp, yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin ihale süreci devam ediyor. Buraları dört dörtlük spor merkezi olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız tüm yatırımların meyvelerini son yıllarda fazlasıyla toplamaya başladık. Sporcularımız 2019'da elde ettikleri 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini tüm dünyaya gösterdiler. Adana'da sporcu sayısında rekor artışlar yakaladık. İlimizde 2002 yılında 7 bin 762 lisanslı sporcu varken bu rakamı 189 bin 540'a ulaştırdık. Adana'da 2002 yılında 113 olan spor kulübü 486'ya çıktı. Önümüzdeki yıllarda sporcuların başarılarının daha da artacağına inanıyorum. Son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülü ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır. Her kurum kendi alanına odaklanmış, herkes işin bir ucundan tutup görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Polisimiz asayişi, huzuru sağlamaya, askerimiz vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya, ihracatçımız yeni pazarlar bulmaya kendini adadı.