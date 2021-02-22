Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Afeti engelleyemeyiz ama sonrasında oluşan yaraları sarabiliriz.
Depremin ardından yaraları sarmakla kalmadık kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık.
En çok yatırım yaptığımız illerden biri İzmir'dir. İzmir'e 3'ü devlet olmak üzere 4 üniversite kazandırdık. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan sona yeniledik. Şimdi hizmette.
Türkiye genelinde TOKİ tarafından 1 milyona yakın depreme dayanıklı konutun yapımını gerçekleştirdik.
Ben güçlendirmekten yana değil yenilemekten yanayım. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gelin yenileyelim. Hiçbir hesap afette yaşanacaklardan daha değerli olamaz. Karabağlar'ın görüntüsünün düzelmesi özlemindeyim. O görüntü İzmir'e hiç yakışmıyor.