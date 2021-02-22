Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Afeti engelleyemeyiz ama sonrasında oluşan yaraları sarabiliriz.

Depremin ardından yaraları sarmakla kalmadık kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık.

En çok yatırım yaptığımız illerden biri İzmir'dir. İzmir'e 3'ü devlet olmak üzere 4 üniversite kazandırdık. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan sona yeniledik. Şimdi hizmette.

Türkiye genelinde TOKİ tarafından 1 milyona yakın depreme dayanıklı konutun yapımını gerçekleştirdik.

KARABAĞLAR VURGUSU

Ben güçlendirmekten yana değil yenilemekten yanayım. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gelin yenileyelim. Hiçbir hesap afette yaşanacaklardan daha değerli olamaz. Karabağlar'ın görüntüsünün düzelmesi özlemindeyim. O görüntü İzmir'e hiç yakışmıyor.



