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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

04.06.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatının da gelişmesine katkısı olacağına inanıyorum. Salgın başlamadan önceki 3 yıllık sürede şirket, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 30'uncu şirketi olarak seçildi. Giderek yükselen başarı grafiğinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin elbette önemli payı bulunuyor. Türkiye'nin ilk biyomaskesi ile Emniyet'in kullanımı için üretilen tam ve yarım yüz maskesi bu ürünlerden birkaçıdır.

Türkiye'nin üretim kapasitesi yerli ve yabancı yatırımlar ile günden güne artıyor. Yerli yabancı ayrımına gitmeden Türkiye ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üzerinde yeri vardır.

Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. 661 milyar lira destek sağladık.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk.

100 euro-150 euro maske veren ülkeler var. Biz bunu ücretsiz yaptık. Sağlık alanında acil ihtiyaç duyulan birçok konuda hızlı çözümler ürettik. Maske, koruyucu ekipman gibi çok sayıda projeyi yerli imkanlarla hızlandırdık.

Salgının başında 14 maske üreticisi varken bu sayı 424'e yükseldi. Üretici sayısındaki bu artış 100 kat artış gösterdi. Dünyadan büyük talep gören malzemeler için koruyucu test merkezini hizmete açtık. Türk ekonomisi salgın döneminde kontak kapatmadı. İhracat ve büyüme rakamlarında bunun karşılığını aldık.

Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
maske Zonguldak Recep Tayyip Erdoğan

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