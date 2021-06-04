Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatının da gelişmesine katkısı olacağına inanıyorum. Salgın başlamadan önceki 3 yıllık sürede şirket, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 30'uncu şirketi olarak seçildi. Giderek yükselen başarı grafiğinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin elbette önemli payı bulunuyor. Türkiye'nin ilk biyomaskesi ile Emniyet'in kullanımı için üretilen tam ve yarım yüz maskesi bu ürünlerden birkaçıdır.

Türkiye'nin üretim kapasitesi yerli ve yabancı yatırımlar ile günden güne artıyor. Yerli yabancı ayrımına gitmeden Türkiye ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üzerinde yeri vardır.

Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. 661 milyar lira destek sağladık.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk.