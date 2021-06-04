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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

04.06.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı'nın Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni’nde günlerdir beklenen müjdeyi açıklıyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek.

"TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK ETMEK İÇİN BURADAYIZ"

Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik.

Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti.

Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.

Filyos Limanı, boğazların yükünü de hafifletecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Zonguldak Recep Tayyip Erdoğan

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