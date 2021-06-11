Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
Bu bilindiği üzere bir NATO zirvesi. Zirvede ABD ile ilişkileri ele alacağız. Biden görüşmesi sonrası Azerbaycan ziyaretimizi gerçeleştireceğiz. Aliyev kardeşimler Şuşa'da buluşup sözleşme imzalaycağız.
(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.
Şu anda (aşılamada) 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor.