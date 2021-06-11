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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

11.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Bu bilindiği üzere bir NATO zirvesi. Zirvede ABD ile ilişkileri ele alacağız." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Bu bilindiği üzere bir NATO zirvesi. Zirvede ABD ile ilişkileri ele alacağız. Biden görüşmesi sonrası Azerbaycan ziyaretimizi gerçeleştireceğiz. Aliyev kardeşimler Şuşa'da buluşup sözleşme imzalaycağız.

(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.

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Şu anda (aşılamada) 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor.


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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden

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