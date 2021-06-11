Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Bu bilindiği üzere bir NATO zirvesi. Zirvede ABD ile ilişkileri ele alacağız. Biden görüşmesi sonrası Azerbaycan ziyaretimizi gerçeleştireceğiz. Aliyev kardeşimler Şuşa'da buluşup sözleşme imzalaycağız.

(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Şu anda (aşılamada) 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor.



