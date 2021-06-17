HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

17.06.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi”nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Türkiye'nin AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgına rağmen zirvenin yüksek katılımla gerçekleştirilmesi büyük başarı.

Bölgedeki siyasi sorunların çözümü için diyalogdan başka çözüm olmadığını düşünüyoruz.

Türkiye'nin AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır.

Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.

"BÖLGENİN KANAYAN YARASI BEYİN GÖÇÜ"

Dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık, 40’a yakın etkinlik düzenledik. Bölgenin kanayan yarası beyin göçü, afetlerle mücadele gibi konularda fikir yürüttük. Yalnızca ikili düzeyde değil çok taraflı diyaloglara dikkat çektik. Ülkeler arasındaki farklılıkların çalışma alanına yansımaması için çabaladık. İkili görüşmeler için fırsat buldum. Zirve başkanlığını Yunanistan’a devrettik, başarılar diliyorum.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Erdoğan'dan net mesaj: Olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yokturErdoğan'dan net mesaj: Olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Fransa'dan önemli Türkiye kararı!

Fransa'dan önemli Türkiye kararı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Gündemden düşmeyen çift hakkında bomba iddia

Gündemden düşmeyen çift hakkında bomba iddia

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

HDP: İzmir il binamız basıldı

HDP: İzmir il binamız basıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.