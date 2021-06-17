Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgına rağmen zirvenin yüksek katılımla gerçekleştirilmesi büyük başarı.

Bölgedeki siyasi sorunların çözümü için diyalogdan başka çözüm olmadığını düşünüyoruz.

Türkiye'nin AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır.

Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.

"BÖLGENİN KANAYAN YARASI BEYİN GÖÇÜ"

Dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık, 40’a yakın etkinlik düzenledik. Bölgenin kanayan yarası beyin göçü, afetlerle mücadele gibi konularda fikir yürüttük. Yalnızca ikili düzeyde değil çok taraflı diyaloglara dikkat çektik. Ülkeler arasındaki farklılıkların çalışma alanına yansımaması için çabaladık. İkili görüşmeler için fırsat buldum. Zirve başkanlığını Yunanistan’a devrettik, başarılar diliyorum.



