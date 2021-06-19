Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Antalya için gece gündüz çalışıyoruz. Turizmde yaşanan kısmi sıkıntılara rağmen Antalya büyümeye devam ediyor. Dikkat edin çeşme açmıyoruz. 1.5 milyar liralık otelin açılışını yapıyoruz.

Antalya'nın sabırsızlıkla beklediği atılımlar için her alanda üzerimize düşenleri yapıyoruz.

"BORIS JOHNSON'LA GÖRÜŞTÜM"

Turizm sektöründe kritik önemdeki ülkeler seyahat sınırlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibarıyla Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalya'mıza turistler kalkmaya başlayacak. İngiltere biraz sıkıntı var, ben Boris Johnson ile görüşmemi yaptım, inşallah orası da kaldıracak ben buna inanıyorum. Hollanda'dan olumlu sesler aldık.

"ANTALYA HİZMET FAKİRİ DURUMUNA DÜŞTÜ"

Bugün yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. İl Başkanımızın ifade ettiği, su parası su. Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar, dinledik. İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle. Bunlardan Allah'ın nimetini bile kullarına acımak diye bir şey söz konusu değil. Yerel yönetim hizmetlerinde Antalya hizmet fakiri şehir durumuna düştü. Bırakın yeni yatırımları, eskiden tamamlananların işletmesi dahi yürütülmemektedir.

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