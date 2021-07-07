Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları’nda 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kentsel dönüşümden tarım köye, sosyal konutlardan deprem dönüşümü ve afet konutlarına kadar pek çok eseri hizmete açıyoruz.

Bu yatırımları ülkemize kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, TOKİ'yi, yüklenici firmaları, mühendislerimizi, işçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin, 1 milyonuncu konutunun anahtarını teslim etmekten memnuniyet duyuyorum.

İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri inanç ve ibadetin yanında güvenlik, gıda, konut gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmıştır. Medeniyetlerin somut göstergeleri olan şehirler, ibadet mekanları ve eğitim kurumlarının başını çektiği abide eserler ile tarihteki yerlerini almışlardır.

Cumhuriyet'i bin bir zorlukla kurduktan sonra kıt imkanlar ve sürekli artan ihtiyaçlar karşısında maalesef bu hassasiyete yeterince dikkat edilememiştir.

Şehir yöneticisinin en büyük kriteri güzelliği bilmek, güzelliğin idrakına varmak olmalıdır. Yıllarca ülkemizde şehircilik hep bütçe, gelir, nizam, talimatname, kayıt kuyut üzerinden tartışılmış, hepsi birden yerine getirildiği halde eser çirkin olmuştur. Ama şimdi ben şu eserlerimize bakıyorum; ortaya muhteşem eserler çıktı.

Bu muhteşem meydanı gümbür gümbür dolduran tüm kardeşlerime Allah razı olsun diyorum.

Özellikle köyden şehrin göçün yoğunlaştığı 1950’den sonra ülkemiz adeta çirkin bir yapılaşmanın eseri olmuş, şehirlerimiz gecekonduların kuşatmasına girmiştir. Şimdi ben Sincan’da bir başka yapılaşma görüyorum.

1970’lerin başına geldiğimizde İstanbul ve İzmir nüfusunun yarısı Ankara’nın nüfusunun yüzde 60’tan fazla gecekondularda yaşayan insanlardan oluşuyordu. Tabii burada suçlu olan başını sokacak ev derdine düşen vatandaşımız değildir. Suçlu gelişmeleri öngörerek gerekli imar düzenlemelerini yapmayan, altyapıyı kurmayan, vatandaşlara destek vermeyen devrin yöneticileridir.

Ülkenin en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı dönemde ideal şehircilik örneklerini beklemiyor olsak da daha derli toplu ve planlı bir süreç mümkündür. Ankara'da toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Şehir nüfuslarındaki aşırı artış bir süre sonra ülkemizde de hızlı ve yaygın konut üretimini zorunlu hale getirmiştir. İBB Başkanlığı görevine geldiğimde bu anlayışla hemen şehrin iki yakasına, iki örnek şehir kurmak için kolları sıvadık. Başbakanlık görevini devralır almaz da aynı seferberliği tüm ülkeye yaydık.

Türkiye'nin konut sorunun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. Bu başarının gerisinde geniş bir vizyon, iyi bir hazırlık, azimli çalışma, milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağı vardır. Evvela hakkaniyete uygun planlama dedik, istismarı durdurduk. Altyapısız, ulaşımı sıkıntılı şehircilik olmaz dedik. Tek tip sıradanlaşmış uygulamaları kabul etmiyoruz dedik. Kentsel dönüşümle milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik.

"81 İLİMİZE ÇAĞ ATLATTIK"

Altyapı, otopark ve toplu ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ilimize çağ atlattık. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik. Fiziki dönüşüm yetmez diyerek kentsel dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla tasarlayarak yepyeni bir anlayışla ele aldık.

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk.

"KİMSENİN BAŞARAMADIĞINI BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kimileri eleştirilerle kara çalmaya çalışsa da TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık. Sosyal devlet anlayışı budur.

"258 BİN KONUT İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Son olarak 100 bin sosyal konut kampanyasını başlattık. Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık.

"ÖNÜMÜZDE İKİ HEDEF VAR"

Önümüzde iki hedef var. Kentsel dönüşüm kapsamında acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapmaya devam ediyor. Diğeri ise 2023 yılına kadar 340 millet bahçesini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır.

