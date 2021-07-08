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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

08.07.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri Açılışı ve Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'dan "Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Projeyi 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık.

Dışa bağımlılığın bedelini çok ağır ödemiş bir ülkeyiz.

Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz.

"40 YILLIK TERÖRLE MÜCADELEMİZ SIRASINDA YALNIZ BIRAKILDIK"

40 yıllık terörle mücadelemiz sırasında yalnız bırakıldık.

Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce TIR ve uçak seferiyle teslim edildi.

Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız.

"EN KRİTİK YATIRIMLARDIR"

Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiyorlar' diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı.

(Savunma sanayi projeleri) Tek icraatları fabrika kapatmak olanların, diğer vizyon projelerimiz gibi elbette bunları da anlamasını beklemiyoruz.

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Recep Tayyip Erdoğan
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