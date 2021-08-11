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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

11.08.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesindeki vatandaşlara uyarıda bulunarak "Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir." dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu ara yangınla uğraşırken bir diğer tarafta sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu sel felaketinde de şu an itibarıyla bir tane kaybımız var ama henüz aranmakta olan başka vatandaşlarımız da var.

Tüm bakan arkadaşlarımız ve AFAD, hepsi şu anda oradalar. Kurumlarımızla birlikte çalışmalarını devam ettiriyorlar. Arkadaşlarla görüştük az önce, 'Oralardan ayrılmayacaksınız' dedik. Çatı katından, damlardan helikopterlerimizin kurtardığı insanlar var.

SEL FELAKETİ

Darda zorda kalmadıkça ulaşıma adeta kapalı sayılabilecek karayollarını da tercih etmeyin. Her an heyelan olabilir. Nereden yol veriyorlarsa oradan gitmek en isabetlisi olacaktır.

ORMAN YANGINLARI

Şu anda ciddi manada kontrol altına alınmış vaziyette. Bütün araçlarımızla, helikopterlerle, arazözlerle ciddi bir güce ulaştık. Helikopterlerimiz, uçaklar çok büyük fonksiyon icra ettiler, ediyorlar. Çok kısa zamanda denizlerden suyu alıp söndürme alanına gidebiliyor. Burada iyi bir yere Türkiye artık ulaştı ve bunu da artırarak devam ettireceğiz.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Ülkemiz yangınlarla mücadelede 2 asra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanı sıra her türlü teknolojik altyapıya da sahip. Son 19 yılda yangınlarla mücadelede kara ve hava araçlarımızı yenileyerek sayılarını artırdık.

Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak bin 78'e çıkardık. Araç parkında olmayan su ikmal araçlarından 281 tane daha aldık. Yangınlara anında müdahale için 2270 tane ilk müdahale aracı aldık. İş makinesi parkımızı yüzde 125 büyüterek 682'ye çıkardık.

Yangınla mücadele hava filomuz ise çok daha verimli hale getirdik. Yangın söndürme uçaklarımızın su atma kapasitesi artırıldı. Kiralama yollarına da gittik, dost ülkelerden de destekler geldi. Coğrafyamızda yangın söndürmede en önemli helikopterlerden 2002 yılında 18 adet var iken 2020'de bunu 39'a çıkardık, bu süreçte bu rakam 60'a yaklaştı. Bu helikopterlerle çok ciddi işler gördük.

Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız.

YANAN ALANLARIN AĞAÇLANDIRILMASI

Kesinlikle yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Orada yeni bir yapılanmaya gidemezsiniz. Yanan orman alanlarını yeniden nasıl ağaçlandırdığımız ortada. Son yangınlardan sonra bu bölgelerde hızla ağaçlandırma çalışmalarına başlayacak. Yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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