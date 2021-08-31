Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar bize yetmez" diyerek müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ordusu işgal edilemeyen bir ülkenin toprakları işgal edilemez. Bizim karasıyla, deniziyle, havasıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisi ile dolu bir ordumuz var. Bu ordu içten içe çürütülmek için çok uğraşıldı, çok oyunlar sergilendi. Sınırlarımızda, semalarımızda sizlerin sesi nefesi hakim olduğunu sürece bu millete yan gözle bakmak kimsenin haddine değildir.

Milli Savunma Üniversitemizin yeni yapısı ve kadrosuyla faaliyete geçmesi ile mezun olan teğmenlerimizle TSK artık daha güçlüdür, daha kabiliyetlidir, daha özgüvenlidir. Teğmenlerimize görev yerlerinde başarılar diliyorum. Her alanda reformları kararlılıkla sürdürürerek, savunma sanayimizin yelpazesi ve derinliğini artırıp, ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılık ve askeri ile öne çıkmıştır. Doğu ve batı medeniyetleri ile kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik. Asırlar boyunca hakkaniyetle, vicdanla, ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu. Milli mücadelemizi zafer ile neticelendirip, cumhuriyeti kurduğumuzda uzun bir süre kendi meselelerimizle uğraşmak zorunda kaldık, belki bilerek bıraktırıldık.

İHA VE SİHA MESAJI: ARTIK BİZDEN TALEP EDİYORLAR

PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiye'nin önüne sıra sıra dizilen tuzakları birer birer aşarak, asli görevlerimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye için adımları kararlılıkla atarak, adım adım ilerliyoruz. Bu sürecin en kritik safhalarından biri askeri gücümüzü çağın ötesine taşıyacak alt yapıyı kurmuş olmamızdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız var... Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor. Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının dilindedir.

Daha yeni Başbakan olmuştum, Amerika'dan İHA istemeye gittim. O zaman bize burun kırdılar. Biz dedik ki 'NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Terörle mücadele ederken bize destek vermeyecek misiniz?' Bulduğumuz alternatif tedarik kanallarının nasıl kapatıldığını, verilen sözlerin nasıl tutulmadığını asla unutmayacağız. Biz bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Bize Kıbrıs'ta telsiz bile vermediler. Biz ASELSAN ile telsizimizi de yapar hale geldik. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. NATO'da beraberiz ama, terör örgütlerine TIR'larla araç gereç gönderiyorlar. Hatta bazı operasyonlarla bunları ele geçirip kendi envanterimize kaydettik. Tüm bunlar bize, meselenin kağıt üzerinde önümüze konan bahaneler olmadığını, meselenin Türkiye ve Türk milleti olduğunu tekrar tekrar gösterdi.

"BUNLAR BİZE YETMEZ" DİYEREK DUYURDU

Bunlar bize yetmez. Şimdi Hürkuş'umuzu da yapacağız. TSK'mızın buradaki komutanları en basitinden en yüksek teknolojiye sahip olanına kadar neredeyse A'dan Z'ye her ürünün tedarikinde nasıl zorlandığımızı gayet iyi biliyor onlar.

Dünyada 3 ülkenin üretebildiği AKINCI'nın teslimat törenindeydik. Tankından, topuna bomasından tüfeğine kadar dünyadaki muadillerinden çok daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik. Bugüne kadar darbesine kadar her yolu denediler ama başaramadılar.

Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır. 15 Temmuz'u anlamayanlara niahi mesajı 2023 ile veceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek.

