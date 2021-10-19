Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu: Borcumu ödedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayandır. Kalkınma alanındaki iş birliğimizi sürdürüyoruz. Togo ile ilişkilerimiz giderek gelişiyor. Türkiye burslarından birçok öğrenci yararlandı.

Türkiye, Togo'nun ihtilafların çözümü konusunda ilerlettiği çalışmaları ilgiyle izlemektedir. Yıl sonuna kadar inşallah Togo'da Ankara büyükelçiliğini açacaktır. Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ülkemize destek olmuştur.

"AŞI BAĞIŞINDA BULUNACAĞIZ"

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamındaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Aşıları sizlere ulaştıracağız.

28 AFRİKA ÜLKESİNE 38 ZİYARET

Afrika'a ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki 28 Arfika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Buradan da Nijerya'ya geçeceğiz. Afrika ziyaretlerimiz devam edecek.

SAVUNMA SANAYİNDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız. Siyasi, askeri, ekonomik, güvenlik bütün bu alanlara yönelik Togo çok stratejik bir noktada yeri olan bir ülke. Savunma sanayinde beraber atabileceğimiz adımlar var. Tarımda beraber atabileceğimiz adımlar var. Özellikle bizim terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını da atabiliriz. Her zaman biz Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz."

"BORCUMU ÖDEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Togo'ya ziyaretiyle ilgili, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde bildiğiniz gibi Gnassingbe yemin törenime katılmıştı. O günden bu güne tabi Togo'ya ve değerli dostuma borcum vardı. Kendilerine bu borcumu ilk fırsatta gidereceğimi söylemiştim. Şimdide Togo'ya bu ziyaretle borcumu gidermiş oldum." ifadelerini kullandı.



