HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu: Borcumu ödedim

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu: Borcumu ödedim

19.10.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde bildiğiniz gibi Gnassingbe yemin törenime katılmıştı. O günden bu güne tabi Togo'ya ve değerli dostuma borcum vardı. Şimdide Togo'ya bu ziyaretle borcumu gidermiş oldum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu: Borcumu ödedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayandır. Kalkınma alanındaki iş birliğimizi sürdürüyoruz. Togo ile ilişkilerimiz giderek gelişiyor. Türkiye burslarından birçok öğrenci yararlandı.

Türkiye, Togo'nun ihtilafların çözümü konusunda ilerlettiği çalışmaları ilgiyle izlemektedir. Yıl sonuna kadar inşallah Togo'da Ankara büyükelçiliğini açacaktır. Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ülkemize destek olmuştur.

"AŞI BAĞIŞINDA BULUNACAĞIZ"

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamındaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Aşıları sizlere ulaştıracağız.

28 AFRİKA ÜLKESİNE 38 ZİYARET

Afrika'a ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki 28 Arfika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Buradan da Nijerya'ya geçeceğiz. Afrika ziyaretlerimiz devam edecek.

SAVUNMA SANAYİNDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız. Siyasi, askeri, ekonomik, güvenlik bütün bu alanlara yönelik Togo çok stratejik bir noktada yeri olan bir ülke. Savunma sanayinde beraber atabileceğimiz adımlar var. Tarımda beraber atabileceğimiz adımlar var. Özellikle bizim terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını da atabiliriz. Her zaman biz Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz."

"BORCUMU ÖDEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Togo'ya ziyaretiyle ilgili, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde bildiğiniz gibi Gnassingbe yemin törenime katılmıştı. O günden bu güne tabi Togo'ya ve değerli dostuma borcum vardı. Kendilerine bu borcumu ilk fırsatta gidereceğimi söylemiştim. Şimdide Togo'ya bu ziyaretle borcumu gidermiş oldum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklamaSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
PARTNER 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri hayrete düşüren sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri hayrete düşüren sözler
Aracıyla polisi sürükleyen CHP'li isim tutuklandıAracıyla polisi sürükleyen CHP'li isim tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

"Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti! Saldırı anı kamerada

"Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti! Saldırı anı kamerada

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.