HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

05.11.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Yeşilay Danışmanlık Merkezinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz. Tüm hayatını zararlı alışkanlıklar ve maddelerle mücadeleye adamış biri olarak daima Yeşilayın yanında olduk. İçki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır. Tütün kullanımları hem kendimize hem de çevremize zararlıdır. Bu (bağımlılıklarla) mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.

Teknoloji bağımlılığı gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Teknoloji tabanlı yeni bağımlılık türleriyle mücadele Yeşilayın sorumluluk alanına girer. İnternete erişimin kolaylaşması ve sosyal medya platformalarının yaygınlaşması eskiden beri bildiğimiz bağımlılıklara yenilerini eklemiştir. Anne ve babalar kolaycılığa kaçarak çocuklarını elektronik cihazların bağımlısı yapabiliyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Akılalmaz olay! Köpek kendine havladı diye dehşet saçtıAkılalmaz olay! Köpek kendine havladı diye dehşet saçtı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin 4. büyüğü! Ekonomiye katkısı 3 milyar lira

Türkiye'nin 4. büyüğü! Ekonomiye katkısı 3 milyar lira

ABD verileri açıkladı, ons altın coştu

ABD verileri açıkladı, ons altın coştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Bingöl'de Akşener'e tepki! Lütfü Türkkan'dan küfür

Bingöl'de Akşener'e tepki! Lütfü Türkkan'dan küfür

Kan donduran olay! Bebeğini diri diri mezara nasıl gömdüğünü anlattı

Kan donduran olay! Bebeğini diri diri mezara nasıl gömdüğünü anlattı

AK Partili isimden dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

AK Partili isimden dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Sonradan fark etti, özür diledi

Sonradan fark etti, özür diledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.