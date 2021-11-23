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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

23.11.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de öğretmenlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yurt dışında gerek Milli eğitim bakanlığımız, gerekse özel okullarda görev yapan öğretmenlerimize de selamlar gönderiyorum. Öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Görev başında şehit olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Üzerimizde hakkı olan hocalarımızı saygı ve minnetle hatırlıyoruz. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıllık kölesi olurum' diyen bir milletin mensunu olarak, öğretmenlerin hakkı ödenmez. Ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, vatanına milletine değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeye adamış öğretmenlerin hakkı ödenmez.

Göreve geldiğimizde en önemli mesele olan alt yapı eksikliğini gidermekti, kavuşturduk. Derslik sayısını 343 binden 601 bin seviyesi çıkarttık. 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını yaparak okullarımızın kadro ihtiyacını çözdük."

AYRINTILAR GELECEK...

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