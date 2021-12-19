Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda “2021 İlim Yayma Ödülleri” töreninde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tarihi ilim ve irfan cehdiyle dolu cemiyetimizin mücadelesi 1961 yılında başladı. Vakıf statüsüyle de yarım asıra yaklaşan bir geçmişe ait.

Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetimizin, milletimizin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek için bu çatı altında verdikleri hizmetler saymakla bitmez. Cemiyetten hizmetini almış bir kardeşinizim. Ülkemizin ilk imam hatip okulu açılmıştır. Vakfımızın kurucularından biri de Turgut Özal olduğunu hatırlatmak isterim."

AYRINTILAR GELECEK...

