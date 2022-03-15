Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır tepkisi: Siyasetçi müsveddeleri...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan program kapsamında bir konuşma gerçekleştiriyor. Erdoğan konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Diyarbakır anneleri' üzerinden tepki göstererek şöyle dedi: "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

40 yıla yakın süredir terörizmle mücadele eden bir ülkeyiz. Farklı isimler altında faaliyet gösteren ama hepsinin de amacı ülkemizin birliği, huzuru, refahı olan terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE VURULMUŞ EN AĞIR DARBELERDEN BİRİ"

Bölücü örgüt mensupları yaklaşık 40 yıldır tam bir gözü dönmüşlükle sadece yaktılar, yıktılar, baskı, şiddet ve tehditle Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler. Mazlum Kürt çocuklarını cehalete mahkûm ederken kendi evlatlarına Avrupa'nın en lüks okullarını layık gördüler.

Diyarbakır anneleri bu iki yüzlülüğe "Edi bese" dediler. Bir avuç cesur ana benim Kürt kardeşlerimin kanını sülük gibi emen zalimlere "Artık yeter" diyerek ihtar verdiler. Başlattıkları 'evlat nöbeti' ile Diyarbakır anneleri siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de düşürdüler. Diyarbakır annelerinin haykırışı teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir. Terör örgütünün korkak, kirli yüzü tarihte ilk defa bu derece ayan beyan ortaya çıkmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SİYASETÇİ MÜSVEDDELERİ