Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır tepkisi: Siyasetçi müsveddeleri...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan program kapsamında bir konuşma gerçekleştiriyor. Erdoğan konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Diyarbakır anneleri' üzerinden tepki göstererek şöyle dedi: "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük."
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
Bölücü örgüt mensupları yaklaşık 40 yıldır tam bir gözü dönmüşlükle sadece yaktılar, yıktılar, baskı, şiddet ve tehditle Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler. Mazlum Kürt çocuklarını cehalete mahkûm ederken kendi evlatlarına Avrupa'nın en lüks okullarını layık gördüler.
Kandil'deki kan tüccarlarının gönüllü avukatlığını yapanlar, 3 günlük siyasi çıkarları için bölücü örgütün uzantılarıyla iş tutanlar Diyarbakır annelerini itibarsızlaştırmak için çok gayret sarf ettiler.
Terör örgütüne ve siyasi uzantılarına tepki göstermek yerine ahlaksızca devleti suçlayanlar oldu. Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük.
Diyarbakır anneleri dünya hak mücadelesi tarihine altın harflerle yazılan tüm bu riyakarlıkları da ortaya koydular.
Okuyucu Yorumları 0 yorum