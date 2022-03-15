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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır tepkisi: Siyasetçi müsveddeleri...

15.03.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır anneleri üzerinden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır tepkisi: Siyasetçi müsveddeleri...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan program kapsamında bir konuşma gerçekleştiriyor. Erdoğan konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Diyarbakır anneleri' üzerinden tepki göstererek şöyle dedi: "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

  • 40 yıla yakın süredir terörizmle mücadele eden bir ülkeyiz. Farklı isimler altında faaliyet gösteren ama hepsinin de amacı ülkemizin birliği, huzuru, refahı olan terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE VURULMUŞ EN AĞIR DARBELERDEN BİRİ"

  • Bölücü örgüt mensupları yaklaşık 40 yıldır tam bir gözü dönmüşlükle sadece yaktılar, yıktılar, baskı, şiddet ve tehditle Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler. Mazlum Kürt çocuklarını cehalete mahkûm ederken kendi evlatlarına Avrupa'nın en lüks okullarını layık gördüler.

  • Diyarbakır anneleri bu iki yüzlülüğe "Edi bese" dediler. Bir avuç cesur ana benim Kürt kardeşlerimin kanını sülük gibi emen zalimlere "Artık yeter" diyerek ihtar verdiler. Başlattıkları 'evlat nöbeti' ile Diyarbakır anneleri siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de düşürdüler. Diyarbakır annelerinin haykırışı teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir. Terör örgütünün korkak, kirli yüzü tarihte ilk defa bu derece ayan beyan ortaya çıkmıştır.

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KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SİYASETÇİ MÜSVEDDELERİ

  • Kandil'deki kan tüccarlarının gönüllü avukatlığını yapanlar, 3 günlük siyasi çıkarları için bölücü örgütün uzantılarıyla iş tutanlar Diyarbakır annelerini itibarsızlaştırmak için çok gayret sarf ettiler.

  • Terör örgütüne ve siyasi uzantılarına tepki göstermek yerine ahlaksızca devleti suçlayanlar oldu. Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük.

  • Diyarbakır anneleri dünya hak mücadelesi tarihine altın harflerle yazılan tüm bu riyakarlıkları da ortaya koydular.

  • Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler "Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz" diyorlar. Biz göndermeyeceğiz.
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Recep Tayyip Erdoğan
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