Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Ankara'da kadın kollarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dün Mersin'de yaşanan olayı gördük. İki kadını kimler istismar ediyor gördük. Bunların adı parti. Kadınlar kendini patlatıyor. İki kadın teröristi batıl inancınız için feda ettiniz. Polisevimizi imha etmeye çalıştılar. Bunlar hangi yüzle millete gidip kendini anlatacak.

Yürüttüğümüz her mücadelede kadınları yanımızda görmenin şevki ile daha önemli adımlar attık. Ne diyor Neşet Ertaş; 'Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu'...

Ayrıntılar geliyor...

