HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

21.10.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte habere ulaşmak kolaylaşırken, insanlığın ise hakikatle bağı giderek zayıflıyor. Sosyal medyanın günlük hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlaması pek çok avantajın yanında riskleri de beraberinde getirmektedir. Bilgi kirliliği ve dezenformasyon en çok öne çıkanlardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demokrat Partili Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildiDemokrat Partili Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı!Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı!
'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika

En Çok Okunan Haberler

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Erdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyor

Erdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyor

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Yarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu! 17 yaşındaki gencin öğretmeninin evinde sır ölümü

Yarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu! 17 yaşındaki gencin öğretmeninin evinde sır ölümü

Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?

Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirir!

Bir kaşığı bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirir!

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.