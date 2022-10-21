Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte habere ulaşmak kolaylaşırken, insanlığın ise hakikatle bağı giderek zayıflıyor. Sosyal medyanın günlük hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlaması pek çok avantajın yanında riskleri de beraberinde getirmektedir. Bilgi kirliliği ve dezenformasyon en çok öne çıkanlardır.

