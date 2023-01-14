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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma' açıklaması! 'F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak'

14.01.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Yerli üretim Kızılelma ile ilgili de konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Seri üretimine de başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a da mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma' açıklaması! 'F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim Kızılelma ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan konuşmasında, Yunanistan'a da net bir mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin en büyük gücü, milletimizin zorluklar karşısında gösterdiği o dirayetli duruşu ve mücadele azmidir.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceğiz. Ülkemize durmak yok, yola devam anlayışıyla her alanda hizmetler kazandırırken sadece Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvendik.

Bugüne kadar yaptığımız eserleri sadece başlangıç olarak kabul ediyoruz. Adına Türkiye Yüzyılı vizyonu dediğimiz bu kutlu mücadelede desteği yine sizlerden bekliyoruz. Artık sandık önümüze geliyor, hazır mıyız? Artık Fethiye'de, Muğla'da sandıkları patlatmaya var mıyız?

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZI KİMSESİZ BIRAKMADIK'

Dünya krizden krize savruluyor. Türkiye olarak biz, sadece ayakta kalmakla yetinmiyor, daha büyük hedeflere yöneliyoruz. Salgından beri, bilhassa da enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı sürecinde hep milletimizin yanında yer aldık. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar yaptığımız yüksek oranlı artışlarla bunu gösterdik. Üretimi, ihracatı, turizmi, çiftçimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Sosyal yardımların yelpazesini genişleterek hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık.

Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Önündeki fırsatlar her geçen gün daha büyük kazanca dönüşüyor. Elbette düşmanlarımız da boş durmuyor. Yaptığımız anlaşmaları bozmak için her yolu deniyorlar. İçerden biri de bunların değirmenine su taşıyor. Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de kazanımlar sağlamışsak hep birlikte sahip çıkmalıyız.

'F-16'NIN TAŞIDIĞI BOMBAYI TAŞIYACAK'

Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'mızı yapıyor muyuz? Hepsinden öte bir de şimdi bir başkasını yaptık. Kızılelma'mız da şu anda var mı? Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Tüm bunlarla beraber, Yunan ne diyor şimdi? "Bu çılgın Türkler ne yapıyor?" Şu anda İzmir'den denemeler yapıldı ve oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ey Yunan, sen uslu durduğun sürece bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.

Artık caddelerimizde kendi otomobilimizi göreceğiz. Ülkemize tepeden bakanların süngüleri düşüyorsa buna hep birlikte destek vermeliyiz. Sizler kimlerin ülkenin kazanımlarından gurur duyduğunu, kimlerin karalar bağladığını gayet iyi biliyorsunuz. 2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum.

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