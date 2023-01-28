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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

28.01.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu gençlik 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak. Altılı masadakiler adaylık için yakında sandalye kapmaca da oynar. Ticaretin, turizmin, tarımın, hepsinden önemlisi vefanın şehri Denizli'de olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bir siyasetçi için 7'den 70'in sevgisine mazhar olmak dünyadaki en büyük şeref payesidir. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez. Denizli'nin duası, desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin şahlanışını kimse engelleyemez.

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Biz Ferhat'ız, millet Şirin. Biz bu dağları delerek Şirin'e ulaştık, ulaşıyoruz. Onlar da gidiyorlar muslukları açıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Yıllar yılı AK Partili iktidar kaptansız, vatmansız biz nice trenleri yola koydu. Paris'in metrolarında yukarıdan yağmur damlaları akıyor, rezillik. Bizim metromuz pırıl pırıl. Gidin de görün. Metro nasıl yapılırmış öğrenin. İşte bugün de Honaz Tüneli'yle Denizli'nin özellikle içindeki ulaşım sıkıntısını aşmış olduk.

'EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI BİZ TESCİLLEDİK'

Türkiye Yüzyılı'nı, 85 milyonun tamamının ortak hayali ve Kızılelma'sı olarak görüyoruz. Siyasi, diplomatik ve askeri bakımdan ülkemizi paçasından aşağıya çeken ne varsa hepsini ortadan kaldırdık. IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu tamamen kapatarak ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik. Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan 130 milyar doların üzerine çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık, şimdi ihracatımızı nereye getirdik? 254 milyar dolara getirdik. Tüm bunlarla beraber sayısını 26'dan alıp 57'ye çıkardığımız havalimanlarımız var. Yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkardık.

'TÜRKİYE HER ALANDA KENDİNE GÜVENİYOR'

CHP ve ortakları bizi engellemeye çalışırken biz eserler kazandırdık, insanımızın sıkıntılarını çözdük, Türkiye'yi dünya ile yarışacak imkanlara kavuşturduk. Türkiye bugün her alanda kendine güveniyor, gerektiğinde 7 düvele meydan okuyorsa sebebi sahip olduğu altyapıdır.

Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye alışmış olanlar, eser ve hizmette yarışalım deyince kaçacak delik arıyorlar. Bu meydana çıkacaksınız, milletin terazisinde tartılacaksınız, gücünüz yetiyorsa hizmet kervanına katılacaksınız. AK Parti ile karşısındakilerin farkı bu kadar açıktır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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