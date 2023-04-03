Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Asrın felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın izni ile depremzedelerimize 1 yıl içinde 319 bin konut yaparak şehirleri ayağa kaldırma sözünü tekrar veriyoruz.

İftar soframızı bizlerle paylaşan milletvekillerimize, milletimize yaptığını hizmetler için şahsım ve milletin adına şükranlarımı sunuyorum. Millete hizmet etmenin manevi hazzı, bu görevi farklı bir konuma taşıyor.

