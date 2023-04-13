Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya İftar Programı’nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ankara ve İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldik. Dün de arma kurtarma ekipleriyle bir araya geldik ve iftar yaptık. Afet mağduru kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Yarın da Diyarbakır'daki kardeşlerimizle birlikte olacağız. Bakanlarımız ilk günden itibaren deprem bölgesinde adeta kamp kurdu. Devleti, belediyesi, özel sektörüyle tüm araç gereçleri deprem bölgesine yığdık. Tüm ihtiyaçlarınızı noksansız karşılamanın gayretindeyiz. Kurumlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Sizleri mümkün olan en kısa sürede yeni yuvalarınıza kavuşturmak istiyoruz.

Hiç vakit kaybetmeden deprem konutlarının inşaatına başladık. Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Kahramanmara, Adıyaman, Nurdağı'nda konutların temelini attık. Bugün de Malatya'da konutların temel atmasını gerçekleştirdik. İnşallah Ramazan Bayramı'nda ilk köy evlerinin teslimatlarını yapacağız.

Hedefimiz 319 bini ilk 1 sene içinde, toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmekdir.

Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Bizim önceliğimiz sizsiniz. Bizim derdimiz millet gayemiz hizmettir. Koltuk peşinde olanlar altılı masanın çevresinde. Biz ikbal peşinde değiliz, biz sizin hayır dualarınızı almanın peşindeyiz.

Meydanlarda size vaad ettiysek hepsinin arkasında durduk hepsini gerçekleştirmeye gayret ettik. Güzel ülkemiz her zaman dünyada takdirle karşılanan bir ülke halindedir.



