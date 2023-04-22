Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında dikkat çeken anlar! "Şurada bir pankart görüyorum" deyip okudu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şurada bir pankart görüyorum. 'Gemiler yürür karadan vazgeçilir mi hiç yapılamaz denileni yapan adamdan', 'Yarım kalan çeşme heykeli bay kemalin de bir hatırası olsun istedik'

Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olarak bize düşen görev afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi Rabbimizin takdiridir. SOn deprem fekaletinden sonra kolları sıvadık. Depremin 15. gününden itibaren insanları güvenli evlere kavuşturabilmek için temelleri attık. 507 bin konut 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. 319 binini 1 yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Nitekim deprem bölgesine yaptığım son ziyaretlerin tamamında her şehrimizde yeni konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. 105 binden fazla konutun yapım işlerini başlattık. Çarşısı pazarıyla yeşil alanıyla parkıyal yepyeni hayat alanları inşaa ediyoruz.

