SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye gibi Adanamız da büyüdükçe, geliştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Adana çevre yolu adeta şehir içi yolu haline geldi. Köprümüz sıradan bir ulaşım eseri olmanın ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu bin 700 metre olan 3 gidiş 3 geliş 6 şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde 2 hatlı bir demiryolu da yer alıyor.

Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir proje olan bu proje, Adanamıza ve ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek.

Türkiye'nin en zengin sosyolojik şehirlerinden biri olan Adana, kardeşliğin kıymetini bilir.

Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, zulüm günlerinden bıkmıştı. Ülkemizin eksikliklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Ülkemizin her şehri gibi Adana'da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini ve enerjisini müreffeh geleceği için harcamak istiyor.

Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün, Adana üretecek ki Türkiye üretsin, Adana güçlenecek ki Türkiye güçlensin.

Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz, biz sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, konut üretmiyoruz, biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirecek büyük şahlanışın temellerini atıyoruz.

Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor.

Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz.

14 Mayıs'ın inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği ve bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum, sizleri ve tüm Adana'yı sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

