SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener'e böyle seslendi "Meral Hanım 'yapamaz' diyordu! Ne oldu Meral Hanım?"

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimlerine saatler kaldı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de yüklendi. İşte detaylar...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sordum katılım ne kadar? Dediler ki 35 bin. Ümraniye bugün bir başka güzel. Burada adeta Büyük İstanbul Mitingi'nin devamını görüyorum.

Türkiye Yüzyılı... Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, tüm milletimizin yüzyılı olacaktır. Türkiye Yüzyılı, hepimizin yüzyılı olacak. İnşallah Ümraniye'den yükselen şu sevgi seli, yarın akşam sandıktan çıkacak zaferimizin müjdecisidir.

Biz 14 Mayıs seçimlerini ülkemizin geleceğine sahip çıktığımız bir demokrasi şöleni olacak görüyoruz. Ey Türkiye, ey İstanbul, ey Ümraniye bu mücadelede bizimle misin?

Mertçe yarışmak yerine genel başkanlığa geldikleri gibi rakiplerini de kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısın?

Talimatı Kandil'den alanlara gereken cevabı sandıkta vermeye hazır mısın?

Yatırımlarımızı tamamlamak için bizimle birlikte olmaya hazır mısın? Yarın sandıklar kapanana kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya hazır mısın?

Bir oy bu kardeşinize, bir oy Cumhur İttifakı'na! Türkiye Yüzyılı'nın yükselişi şimdiden hayırlı olsun.

Benim bildiğim Ümraniye sandıkları patlatır. Her buluşmamızda bir şey söylüyoruz, biz 21 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Peki, bay bay Kemal'in şunları yaptım diyebileceği bir eser var mı?

"İSTANBUL'DA TURİST MİSİN?"

(İBB Başkanı İmamoğlu) Bakıyorsunuz şimdi de Van'dan çıkıyor. Ya sen İstanbul'un belediye başkanı mısın yoksa İstanbul'da turist misin?

Haliç kokudan geçiliyor muydu? Bu Haliç'i tertemiz hale biz getirdik mi? Bizden önce tek parti faşizminden İstanbul ve Türkiye çok çekmişti.

"NE OLDU MERAL HANIM?"

Milletimiz eser istiyordu. Ona Ayasofya'yı elinden alarak cevap veriyorlardı. Biz Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik mi, imzayı attık mı? Batı'nın tüm tehditlerine rağmen imzayı attım mı? Meral Hanım yapamazsın diyordu. Ne oldu Meral Hanım? Biz yaparız.

Bu bay bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den. Teröristlerden alıyor.

'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI' SÖZLERİ

Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez. Türkiye'yi uzak tutmak için tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir diplomasi dengesi kurduğumuz Rusya-Ukrayna savaşına balıklama dalacaklar. Kazanımlarımızı birer birer ortadan kaldıracaklar.

Gizli kapıların arasında Kılıçdaroğlu bunlarla neyi konuşuyor? Terörün bundan sonraki sürecini konuşuyor. Benim milletim bu teröristlerle el ele olanlara yarın yürü demeyecektir. Bu millet terörizmden çok çekti.

Bunlarda yalan diz boyu. İnşallah yarın sandıkta bunları gördükleri rüyadan uyandıracak, ülkenin kazanımlarını diledikleri gibi harcayamayacaklarını göstereceğiz.

Yarın Türkiye Yüzyılı için milat olacak mı? Buna hazır mıyız? Bu CHP, yanındaki İYİ Parti, bu HDP LGBT'ci mi? Masadaki küçükleri saymıyorum, onlar zaten suspus."

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

