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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

19.05.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Hemşehri Dernekleri Buluşması" programında konuşuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Hemşehri Dernekleri Buluşması" programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • İstanbul sadece ülkemizin en büyük şehir değildir, İstanbul aynı zamanda ülkemizin bizatihi kendisidir.

  • Karşımızdakilerin her yenilgi sonrası hakaret etmeleri karakter yoksunu olduklarını gösterir.

  • Siyasi hayatımızın tamamı milletimize hizmet etmekle geçti. 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca defalarca sınavdan geçtik. Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz.

  • Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır.

  • Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke hukuk devleti ise Allah'ın izni ile biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka mekanizma çalışmaz.

Ayrıntılar geliyor...

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Cumhurbaşkanı erdoğan

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