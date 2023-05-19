Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Hemşehri Dernekleri Buluşması" programında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İstanbul sadece ülkemizin en büyük şehir değildir, İstanbul aynı zamanda ülkemizin bizatihi kendisidir.
Karşımızdakilerin her yenilgi sonrası hakaret etmeleri karakter yoksunu olduklarını gösterir.
Siyasi hayatımızın tamamı milletimize hizmet etmekle geçti. 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca defalarca sınavdan geçtik. Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz.
Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır.
Ayrıntılar geliyor...