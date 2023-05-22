Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Rumeli Buluşması" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bizim sadece Rumeli'nde değil Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Adriyatik'ten Altay'lara 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var.

Bizim dili, dini, kültürü, teninin rengi farklı olsa da, umudunu ülkemizin başarısına bağlamış yüz milyonlarca dostumuz var.

Dosta güven aşılayan dik duruşunuz için teşekkür ederim. 14 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için teşekkür ederim. 28 Mayıs'ta sandıktan çıkan müjde için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladılar. Yetmedi ABD'de Türkevi'ne saldırdılar.

Türkiye Çerkez'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Arnavut'u, Boşnak'ı, Türkmen'i, Özbek'i, Uygur'uyla başı dara düşen her kardeşine bir eman ve esenlik yurdu oldu.

Biz Rumeli'yi bir an olsun aklımızdan ve kalbimizden çıkarmadık. Asırlık hasretin adından soydaş ve akraba toplulukların elinden biz tuttuk.

(ABD yetkilileri) Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor.

Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröriste bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım.