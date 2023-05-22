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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

22.05.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Rumeli Buluşması" programına katılıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Rumeli Buluşması" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Bizim sadece Rumeli'nde değil Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Adriyatik'ten Altay'lara 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var.

  • Bizim dili, dini, kültürü, teninin rengi farklı olsa da, umudunu ülkemizin başarısına bağlamış yüz milyonlarca dostumuz var.

  • Dosta güven aşılayan dik duruşunuz için teşekkür ederim. 14 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için teşekkür ederim. 28 Mayıs'ta sandıktan çıkan müjde için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

  • Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladılar. Yetmedi ABD'de Türkevi'ne saldırdılar.

  • Türkiye Çerkez'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Arnavut'u, Boşnak'ı, Türkmen'i, Özbek'i, Uygur'uyla başı dara düşen her kardeşine bir eman ve esenlik yurdu oldu.

  • Biz Rumeli'yi bir an olsun aklımızdan ve kalbimizden çıkarmadık. Asırlık hasretin adından soydaş ve akraba toplulukların elinden biz tuttuk.

  • (ABD yetkilileri) Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor.

  • Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröriste bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım.

Ayrıntılar geliyor...

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