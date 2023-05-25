Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması" programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul İl Başkanlığımızı bu buluşmaya öncülük ettiği için tebrik ediyorum. İstanbul'daki tüm sanayicilerimize selamlarımı iletiyorum. Ülkenin öncelikli ihtiyacının güven ve istikrar iklimi olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. 21 yıldır ülkemize işte bunu verdik. Biz güveni sağladık. İstikrarı sağladık. Milletimiz de çalıştı çabalı kabiliyetini ortaya koydu. Hep birlikte asırlara bedel kalkınma atılımları gerçekleştirdik. Önümüze çıkan engelleri birlikte aştık. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktığımız 2023'ü Türkiye Yüzyılına birlikte hazırladık.

14 Mayıs seçimlerinin Meclis aşaması tamamlandı. 14 Mayıs sıradan bir tarih değil. 14 Mayıs 1950. Ve onun yeni bir yapılanmasını gerçekleştirdik ve 14 Mayıs'ta milletimizin teveccühünü kazandık. Fakat kıl payı da olsa yetmedi. Şimdi pazar günü ikinci turu yapıyoruz. Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın tamamlayıcısı olan bu tarihi inşallah farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum. Her şeyden önce milletimiz parlamentoda tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Bu ne demektir? Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok. Milletimiz bu iradeyi Cumhur İttifakı'na verdi.

Cumhurbaşkanlığında da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız büyük bir teveccüh gösterdi. Ancak sistem gereği seçimin sonuçlanması ikinci tura kaldı. Milletimiz muhalefete ve tüm dünyaya çok net mesajlar gönderdi. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yeniden güven oyu vermiştir. Terör örgütleriyle iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle temsilcileriyle herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlamak, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin.

Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunları vurduk. Hala vurmaya devam ediyoruz. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil, parlamentoda odalarına gidip görüşmeler yapıyorsun. Asla bizim terör örgütleriyle bir araya gelmemiz, böyle bir şey söz konusu değildir. İspat sana aittir. Erdoğan'ı ve arkadaşlarını terörle mücadelede nerede olduğunu milletim bilir. Sen tam aksine sınır ötesinde bile teröristlerle nasıl adımlar atılacağının görüşmelerini ne yazık ki şu anda dirsek dirseğe beraber yürüdüğün HDP ile çalışmalarını yaptın.

