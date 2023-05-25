HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

25.05.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması" programında konuşuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması" programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul İl Başkanlığımızı bu buluşmaya öncülük ettiği için tebrik ediyorum. İstanbul'daki tüm sanayicilerimize selamlarımı iletiyorum. Ülkenin öncelikli ihtiyacının güven ve istikrar iklimi olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. 21 yıldır ülkemize işte bunu verdik. Biz güveni sağladık. İstikrarı sağladık. Milletimiz de çalıştı çabalı kabiliyetini ortaya koydu. Hep birlikte asırlara bedel kalkınma atılımları gerçekleştirdik. Önümüze çıkan engelleri birlikte aştık. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktığımız 2023'ü Türkiye Yüzyılına birlikte hazırladık.

14 Mayıs seçimlerinin Meclis aşaması tamamlandı. 14 Mayıs sıradan bir tarih değil. 14 Mayıs 1950. Ve onun yeni bir yapılanmasını gerçekleştirdik ve 14 Mayıs'ta milletimizin teveccühünü kazandık. Fakat kıl payı da olsa yetmedi. Şimdi pazar günü ikinci turu yapıyoruz. Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın tamamlayıcısı olan bu tarihi inşallah farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum. Her şeyden önce milletimiz parlamentoda tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Bu ne demektir? Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok. Milletimiz bu iradeyi Cumhur İttifakı'na verdi.

Cumhurbaşkanlığında da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız büyük bir teveccüh gösterdi. Ancak sistem gereği seçimin sonuçlanması ikinci tura kaldı. Milletimiz muhalefete ve tüm dünyaya çok net mesajlar gönderdi. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yeniden güven oyu vermiştir. Terör örgütleriyle iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle temsilcileriyle herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlamak, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin.

Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunları vurduk. Hala vurmaya devam ediyoruz. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil, parlamentoda odalarına gidip görüşmeler yapıyorsun. Asla bizim terör örgütleriyle bir araya gelmemiz, böyle bir şey söz konusu değildir. İspat sana aittir. Erdoğan'ı ve arkadaşlarını terörle mücadelede nerede olduğunu milletim bilir. Sen tam aksine sınır ötesinde bile teröristlerle nasıl adımlar atılacağının görüşmelerini ne yazık ki şu anda dirsek dirseğe beraber yürüdüğün HDP ile çalışmalarını yaptın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Havalimanı'nda 'külçe altın' operasyonu! Değeri dudak uçuklattıİstanbul Havalimanı'nda 'külçe altın' operasyonu! Değeri dudak uçuklattı
Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...
Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler! Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

Muhtarlıktan milletvekilliğine! 34 yıldır hiçbir seçimi kaybetmedi

Muhtarlıktan milletvekilliğine! 34 yıldır hiçbir seçimi kaybetmedi

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

Oğan'dan sitem dolu paylaşım! 'Çoğu şeyi içime atıyorum...'

Oğan'dan sitem dolu paylaşım! 'Çoğu şeyi içime atıyorum...'

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.