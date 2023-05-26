Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de Dörtyol Meydanı'nda halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Yollar boyunca o ne muhteşem bir katılımdı. Şu anda alanda resmi rakam 90 bin. Yollarda 50 bin. Toplam 140 bin. Bu ne demektir? Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak.

Buradan sizlerin vasıtasıyla tek tek, haneleriyle, sokaklarıyla tüm Esenler'i selamlıyorum. Bizlere sizlerin sevgisini bahşeden Rabbime hamdediyorum. Bugün bu meydanda samimiyet var. Bugün bu meydanda birbirini Allah için sevenler var. Bu kardeşinizin etrafında şu kenetlenmeyi görüp de Allah'a şükretmemek mümkün mü?

'DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ VERDİK'

7 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde tarihe geçen bir miting gerçekleştirmiştik. Bu tabii birilerine korku verdi. Bizlere de aşk, sevda verdi. Tek yürek olduğumuz mitingin rüzgarıyla 14 Mayıs'ta sandığa koştuk. Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya örnek bir demokrasi dersi verdik. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, sandığa giden herkese teşekkür ediyorum. Esenler, milletvekilliği seçiminde İstanbul birincisi oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi oldu. Milletin iradesinin başımızın üzerinde yeri var. İlk turda rakiplerimize hatırı sayılır bir fark attık. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri kapandı.

'ÇİFT BAŞLILIK OLUŞMASINA İZİN VEREMEYİZ'

Bay Bay Kemal sen ne yapacaksın? Bir defa parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey var mı? Parlamentoda 323 milletvekili Cumhur İttifakı'nda. Sen nasıl kanun çıkaracaksın? İnsanımız ne diyor? Bir kez daha istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyor. Önümüzde cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu var. Bu pazar yine sandıklara giderek yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kurtaracağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin veremeyiz. Pazar günü sandığa gidip, oyumuzu kullanacak ve Erdoğan kardeşinize bu destekle beraber 323'ün güçlü bir şekilde Türkiye'yi yönetmesine karar vereceğiz.

'SİZ OLDUKÇA BİZİ YIKAMAZLAR'

Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedeli çok ağır ödendi. Şimdi Bay Bay Kemal şimdi Anayasa kitapçığını fırlatanlarla beraber yürüyor. Biz öyle Anayasa kitapçığı fırlatmayız. Okur, kararımızı ona göre veririz. Haftalar boyunca hükümet kurulamayan dönemlere şahit olduk. Terörün, vesayetin yıllarca bitirilememesinin sebeplerinden biri buydu. Siyaset kurumu sürekli gerilim üretti. Bundan da antidemokratik güçler istifade etti. Ne zaman yasama, yürütme, yargı uyum içinde çalışmaya başladı, işte o zaman ülkemiz güç kazandı. 2002'den itibaren biz bunu başardık. Batı bunu hazmedemedi. Ne diler bütün dergilerinde, Erdoğan'ı yıkmak lazım dediler. Siz oldukça yıkamazlar.

Uzun yıllar sonra vatandaşımız hak ettiği hizmetlere bizimle ulaştı. Milletimiz ülke tarihinin en büyük yatırım ve kalkınma hamlesiyle son 21 yılda tanıştı. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terör örgütleriyle en iyi mücadele bu dönemde verildi. Kürt kardeşlerimizin meselelerinden, Alevi vatandaşlarımızın taleplerine kadar tüm adımlar bu dönemde atıldı.



