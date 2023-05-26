Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv ortak yayınında açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Meydanlar olsun bugünkü toplantı olsun bir rehavetin olmadığı tam aksine şu anda tabanın bu işe asıldığını görüyorum. 2. turla ilgili olarak Esenler meydan mitingi de bir şeyi gösteriyor. Meydan biz hazırız bu işi kesin bırakmayacağız diyor. Yarın da Beykoz'da açık hava buluşması yapacağız. Oradaki heyecanın da yüksek olacağına inanıyorum.

Kendinden olmayana tahammül göstermeyen Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları artık gelenekleşti. Bu demokrasiden ne anladığını da gösteriyor. İyiliğin karşılığını bekleyen tefecidir. Kendine demokrat dede dedirtmekle demokrat olunmuyor. Kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan bir zihniyete sahipler.

Sayın İnce'yi adaylıktan çekildiğini duyurmasından sonra aramıştı. Adaylıktan çekildiğine üzüldüğümü söyledim. Hastalanan validesi için geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın İnce'nin rahatsızlandığını duydum yine kendisini aradım. Birincide olduğu gibi bize düşen bir şey varsa elimizden geleni yapalım dedim. Evde istirahatte olduğunu söyledi. Biz de Allah'tan şifalar diledik.

Bunlar Kılıçdaroğlu'nun başından beri ilkesiz siyaset yaptığının resmidir. Siyaseti at pazarlığına çevirdiler. Toplam oyu yüzde 1'i bile bulmayan partiler 40'a yakın vekillik aldı. Ey CHP şimdi sana ne kalıyor. Ama bizim böyle bir siyaset anlayışımız yok. Milleti kandırmaya çalışarak siyaset yapılmaz. Milletim oyunları, yapılan pazarlıkları görüyor. Sandıkta cevabını verecektir.



