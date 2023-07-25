Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması tüm bölgenin barışı için bir şart.