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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

08.08.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap ediyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • 15'inci yılını geride bırakan Büyükelçiler Konferansı'nın büyük bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Elbette her çalışma gibi konferansın da verimliliğini arttırma noktasında iyileştirilmesi gereken yönleri olabilir. Gerek mahiyet gerekse görüşülecek konular bakımından daha rafine daha odaklı bir programın hazırlanması memnuniyet vericidir.

  • Dışişleri Bakanımız ve ekibini artık geleneksel hale gelen konferansımızı başarıyla organize ettikleri için tebrik ediyorum. Büyükelçiler Konferansı'nın Dışişleri teşkilatımızla birlikte devletimizin tüm birimleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

  • Devletimiz ve milletimiz adına bir vefa borcunu vurgulamak istiyorum. Bizler bu topraklarda bin yıllık mevcudiyetinin her safhasını mücadeleyle geçmiş, bir milletin mensuplarıyız.

  • Tarihimiz boyunca elde ettiğimiz hiçbir kazanım birileri tarafından bize altın tepside sunulmadı.Haçlı seferlerinden Moğol istilasına kadar doğrudan varlığımıza kasteden saldırılarla karşılaştık.

  • Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Önce Çanakkale'de ardından Kurtuluş Savaşı'nda bizi yok etmek isteyenlere karşı insanlık tarihinin en destansı mücadelelerini verdik. Tüm bu saldırıları püskürtmeyi başardık.

  • Diplomasinin tüm imkanlarını, sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz.

  • Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye, hadiseleri tribünden seyredemez. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil mecburiyettir.

  • Diplomasinin tüm imkanlarını, sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz.

  • Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir.

  • Irak ve Suriye istikrara kavuştukça, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de hızlanacaktır.

  • Irak'la birlikte Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız sürecektir.

Ayrıntılar geliyor...

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